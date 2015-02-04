Що очікувати Києву від візиту Держсекретаря США Джона Керрі

5 лютого цього року Київ відвідає Державний секретар США Джон Керрі. Як стало відомо, під час візиту він матиме зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та депутатами Верховної Ради України.

Що ж очікувати українцям від візиту Держсекретаря?

На жаль, ситуація, в якій опиналась Україна на початку лютого є маловтішною – недолуга зовнішня політика призвела країну у «мирний тупик», Росії вдалося втягнути нас у війну на виснаження, реформи гальмуються, люстрація зупинена, попри чисельні заяви, відсутні реальні результати широко анонсованої боротьби з корупцією та розслідування резонансних злочинів і повернення коштів, вкрадених сім’єю Януковича, практично кожен день зростають ціни і вартість життя громадян, взагалі.

Відсутність готовності військово-політичного керівництва країни брати на себе персональну відповідальність за невдачі у військових діях на Сході та мобілізація без оголошення військового стану все більше підвищують рівень невдоволення в суспільстві.

Тобто, вагомих аргументів для предметної дискусії зі США в офіційного Києва наразі немає.

Тим часом, Україні терміново потрібна подальша американська допомога, зокрема летальна зброя, хоча б оборонного характеру (lethal defensive military assistance), що вочевидь обговорювалося 20 січня цього року під час перебування в Києві Командувача сухопутних військ США у Європі генерала Бена Ходжеса.

Все це, безсумнівно, буде у центрі уваги під час українсько-американських переговорів. Вочевидь, Вашингтон, який добре обізнаний із реальною ситуацією, надасть Києву меседж про те, що часу для реформ практично не залишилося.

Чи почують його на Печерських пагорбах, ми маємо дізнатися вже ближчим часом.

Адже зовсім не випадково, Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у нещодавньому інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» провів своєрідну інформаційну артпідготовку перед приїздом до Києва очільника американської дипломатії та зазначив: «Гальмування реформ перші 11 місяців після революції породило фрустрацію. Для мене очевидно, що їх проведення є вимогою українського громадянського суспільства та звичайних громадян. А також — найпотужнішою зброєю спротиву Володимиру Путіну. …Але я сьогодні абсолютно впевнений: якщо ви продовжуватимете вести справи так, як вони йшли до того, або якщо політичні та бізнесові еліти намагатимуться зорганізувати свою взаємодію так, як це робилося зазвичай, тоді постане питання: "Чи виживе Україна?". Це питання життя і смерті.»

І вже зовсім не випадково в Києві 28 січня цього року був Міністр фінансів США Джейкоб Дж. Лью, який обговорював питання «широкого пакету підтримки» Україні, а також «викорінення корупції, реформ в енергетичному секторі, «оздоровлення» фінансової системи, покращення бізнес-клімату і відновлення фінансового сектора».

У цьому зв’язку «Майдан закордонних справ» вже вкотре хотів би наголосити, що сьогодні очевидними і головними ворогами нової України є не російські найманці на Сході, а корупція, відсутність реформ і агентура Кремля в середині країни.

Не секрет, що кредит народної довіри керівництву України вже практично вичерпано. А в той же час уряд Сполучених Штатів Америки, як і Європейський Союз не вимагає від української влади нічого іншого і нічого більше, ніж прагнуть самі українці.

Задоволення українською владою вимог і потреб українців, як не іронічно це звучить, на сьогодні, є головним аргументом для США щодо визначення можливостей подальшої допомоги Україні.

На нашу думку, відповідне рішення щодо України має бути прийнято Президентом США вже ближчим часом.

Є над чим нарешті задуматись і на Банковій, і на Грушевського, і на Михайлівській.

Чи не так?