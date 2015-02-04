Держдепартамент США наполягає на звільненні Савченко
21:51, 04 лютого 2015Політика
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Звільнення української льотчиці Надії Савченко, обвинуваченої у нібито причетності до вбивства російських журналістів під Луганськом, передбачено мінськими домовленостями.
Псакі висловила позицію Держдепу щодо Савченко / middleeastmonitor.com
Таку позицію озвучила в середу під час брифінгу офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі, повідомляє ТАСС.
Читайте такожСавченко заявила, що готова голодувати до смерті: "втрата одного бійця - це не програна війна"”Вона все ще утримується російською владою. Надія продовжує голодування вже 54 дні на знак протесту проти свого незаконного арешту, - сказала Псакі. - Ми закликаємо Росію звільнити Савченко та інших українських заручників негайно відповідно до Мінських домовленостей”.
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