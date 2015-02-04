Держдепартамент США наполягає на звільненні Савченко

Таку позицію озвучила в середу під час брифінгу офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі, повідомляє ТАСС.

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