Заступником міністра юстиції України став соратник Саакашвілі

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що на керівні посади в Мін'юсті будутьпризначені чотири колишніх громадянина Грузії, пише ZN.UA.

За словами міністра, Гецадзе і члени його команди подали відповідні документи на отримання українського громадянства і найближчим часом відбудеться засідання комісії при президенті України. Після отримання громадянства вони будуть офіційно призначені на відповідні посади.

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Петренко повідомив, що Гецадзе буде курирувати питання з антикорупційної політики, реформування Державної виконавчої служби та Державної реєстраційної служби.

Раніше Гецадзе був уповноваженим президента Грузії в регіоні Імереті, губернатором західної Грузії. Згодом він був деканом юридичного факультету університету Іллі в Тбілісі.