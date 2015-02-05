Міністри оборони країн НАТО розпочали засідання з України

"Безпекове середовище на сході та півдні продовжує надсилати ризики. В Україні відбулася ескалація насилля. Сепаратисти, підтримувані Росією, мають намір розширити територію, незважаючи на Мінські домовленості. Росія продовжує їх підтримувати, надаючи тренування, військові сили та сотні одиниць сучасної зброї в порушення своїх міжнародних зобов'язань", - сказав Столтенберг у вступному слові, відкриваючи ПАР, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Крім того, генсек НАТО зазначив і загрозу з півдня у вигляді екстремізму.

"Тоді, коли наше безпекове середовище продовжується змінюватися, НАТО має залишатися сильним. Сьогодні ми зробимо наступні кроки з виконання Плану дій щодо готовності, щоб гарантувати, що наші сили готові та можуть реагувати, щоб мати справу із викликами на кордонах НАТО зі сходу та з півдня", - наголосив він.

Генсек Альянсу вказав, що ці дії є "найбільшим посиленням колективного захисту НАТО з кінця "холодної війни"". "Ми вже збільшили свою присутність на землі, у повітрі та на морі у східній частині наших союзників. Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо посилення існуючих сил реагування НАТО, рішення щодо розміру та композиції нових швидких сил, які будуть здатні реагувати на кризу у дні", - зазначив Столтенберг.

Читайте такожСтолтенберг закличе Лаврова вплинути на бойовиків припинити вогоньКрім того, очікується, що буде ухвалено рішення щодо "командної та контрольної" присутності НАТО на території східних партнерів. "Це спростить швидке розгорнення, планування та координацію міжнаціональних навчань. Це - трансатлантичні командна робота - захищати кожного союзника від будь-якої загрози", - наголосив Столтенберг.