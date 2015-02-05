Обама розглядає можливість надання Україні оборонної допомоги - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав держсекретар США Джон Керрі на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Києві.

«Президент повторно розглядає всі можливості, і одна з них – надання оборонної допомоги Україні. Ці дискусії зараз відбуваються. Президент прийме своє рішення, я впевнений, найближчим часом», - наголосив Керрі.

Читайте такожУкраїна потребує допомоги у підвищенні обороноздатності - ЯценюкВодночас він зазначив, що це відбудеться лише після того, коли Обама вислухає його думку після повернення з України, а також думку європейських партнерів після Мюнхенської конференції та візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель у понеділок, 9 лютого.

«І коли президент вважатиме за необхідне і буде готовий, то прийме своє рішення», - сказав Керрі.