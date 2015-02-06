Розгляд апеляції Пукача у справі про вбивство Гонгадзе (наживо)

У 2013 році він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Засідання має розпочатися о 10.00.

Нагадаємо, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

За звинуваченням у вбивстві Гонгадзе у 2005 році Олексій Пукач був оголошений в міжнародний розшук. Силовики зловили його тільки в 2009 році. У січні 2013-го Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Читайте такожЖурналіст заявляє, що Пукачу може загрожувати смерть (відео)Але і сам Пукач, і родина Гонгадзе оскаржили вирок. За словами вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, суд не назвав і не покарав головних винуватців смерті її чоловіка - замовників вбивства.

Одним з них, за словами ще одного постраждалого від рук Пукача журналіста - Олексія Подольського - може бути другий президент Леонід Кучма. На причетність Кучми до резонансного злочину вказував і сам Пукач, який після оголошення вироку заявив: "Хочете знати мотив і участь - запитайте у Кучми і Литвина".

Однак, кримінальну справу проти Кучми, підозрюваного у замовленні вбивства Гонгадзе, було закрито. За словами колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, за те, щоб про справу "забули" було отримано хабар в розмірі мільярда доларів.

Залишається недоведеним факт причетності до вбивства Гонгадзе екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Він і Кучма, за словами Пукача, повинні були опинитися разом з ним у клітці для засуджених після вироку у справі про вбивство журналіста.