Іноземні партнери позитивно оцінюють впровадження Урядом реформ - депутат

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Дмитро Сторожук у четвер в ефірі каналу «Еспресо ТВ».

Відповідаючи на питання ведучого, під виконання яких реформ США готові надати Україні кредити, депутат зазначив, що вже розпочато реформування Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції.

«Крім того, в Раді презентовано так званий закон про справедливий суд. Вже зроблено досить багато», - додав представник «Народного фронту».

Він наголосив, що Уряд України йде шляхом реформ, і завдання Верховної Ради – допомагати в цьому Кабінету міністрів.

«Наша діяльність у парламенті спрямована на те, щоб в Україні відбулися ті реформи, яких вимагає український народ», - сказав Дмитро Сторожук.