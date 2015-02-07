ПА ОБСЄ підтримує територіальну цілісність України - МЗС

Про це повідомляє департамент політики та комунікацій відомства.

Як зазначається в повідомленні, Клімкін відзначив активну позицію ПА ОБСЄ та Президента Асамблеї щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Він підкреслив, що мирне врегулювання ситуації на Донбасі залежить від готовності російської сторони виконувати взяті на себе в рамках мінських домовленостей зобов’язання, а також закликав ПА ОБСЄ використати наявні засоби та інструменти для спонукання російської влади до дотримання принципів Гельсінського Заключного акту і відмови від агресивної і загарбницької політики відносно України, відзначивши важливість дотримання відповідних положень Бакинської декларації ПА ОБСЄ 2014 р.

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Зі свого боку Канерва наголосив на незмінності позиції ПА ОБСЄ стосовно важливості досягнення дипломатичного врегулювання поточної кризи навколо України та зазначив, що і надалі докладатиме зусиль для сприяння відповідному мирному процесу, підкреслюється в повідомленні.