Розгляд апеляції Пукача у справі про вбивство Гонгадзе (наживо)

У понеділок, 9 лютого, Апеляційний суд Києва у відкритому режимі розгляне апеляцію колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача. Засідання має розпочатися о 12.00.

Це вже буде друге засідання. Попереднє відбулось у п'ятницю, 6 лютого. На ньому в багатьох виникло ще більше питань, ніж конкретних відповідей.

Зазначимо, що адвокатам Олексія Пукача сьогодні необхідно надати докази наявності у справі державної таємниці. Якщо ж цього не відбудеться, апеляція розглядатиметься у відкритому режимі, на чому наполягають прокурори. При цьому в суді стверджують, що не отримували офіційних листів від силових відомств.

Читайте такожПукач заявив, що всю правду про справу Гонгадзе знали лише його мати, Федур і ПодольськийУ 2013 році Пукач був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

За звинуваченням у вбивстві Гонгадзе у 2005 році Олексій Пукач був оголошений в міжнародний розшук. Силовики зловили його тільки в 2009 році. У січні 2013-го Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Але і сам Пукач, і родина Гонгадзе оскаржили вирок. За словами вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, суд не назвав і не покарав головних винуватців смерті її чоловіка - замовників вбивства.

Одним з них, за словами ще одного постраждалого від рук Пукача журналіста - Олексія Подольського - може бути другий президент Леонід Кучма. На причетність Кучми до резонансного злочину вказував і сам Пукач, який після оголошення вироку заявив: "Хочете знати мотив і участь - запитайте у Кучми і Литвина".

Однак, кримінальну справу проти Кучми, підозрюваного у замовленні вбивства Гонгадзе, було закрито. За словами колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, за те, щоб про справу "забули" було отримано хабар в розмірі мільярда доларів.

Залишається недоведеним факт причетності до вбивства Гонгадзе екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Він і Кучма, за словами Пукача, повинні були опинитися разом з ним у клітці для засуджених після вироку у справі про вбивство журналіста.