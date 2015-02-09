Рада має підтримати ініціативи Уряду щодо стабілізації економіки і гривні - депутат

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар під час Погоджувальної ради.

«Уряд проводить складні переговори. Є шанс, що найближчим часом буде підписаний меморандум з МВФ, і виклик для українського Парламенту – наскільки скоро він зможе взяти відповідальність за підписання і реалізацію цього меморандуму із українським Урядом і Президентом», - сказала вона.

«Від цього прямо залежатиме стабілізація курсу валют і економічна стабілізація в Україні, оскільки сьогодні це є фактично єдина для країни можливість отримати міжнародну фінансову допомогу в умовах війни», - додала Вікторія Сюмар.

Представник «Народного фронту» також звернулася до голів фракцій та парламентських комітетів з проханням підтримати урядовий законопроект про захист майнових прав держави і акціонерних товариств, аби максимально мобілізувати внутрішні ресурси до Державного бюджету.

Крім того, Вікторія Сюмар запропонувала ухвалити ще однин пріоритетний законопроект - про зменшення корупції у системі державних закупівель.

«Це необхідно для того, щоб зробити їх максимально прозорими і публічними. Законопроект стоїть на четвер, ми закликаємо підтримати його», - резюмувала народний депутат.