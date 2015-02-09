Якщо дипломатія буде безсила, Європа повернеться до питання постачання зброї Україні - МЗС Німеччини

Про це заявив Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в понеділок за підсумками зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі, передає DW.

"Якщо нинішні зусилля не матимуть успіху, то конфлікт у військовому плані вийде на новий рівень", - переконаний міністр, якого цитує агентство dpa.

"У цьому випадку, безумовно, питання поставок зброї буде обговорюватися також і в рамках Європи", - заявив Штайнмаєр.

За його словами, подібні дискусії вже велися в минулі вихідні на Мюнхенській конференції з безпеки. З колегами по ЄС дане питання в понеділок, однак, не порушувалося.

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Міністр також прокоментував майбутню зустріч у форматі "нормандської четвірки" в Мінську, яка запланована на 11 лютого.

"Можу тільки пообіцяти, що ми все зробимо для того, щоб ... переговори в Мінську на вищому рівні, на які багато хто сподівається, дійсно відбулися і сприяли зняттю гостроти конфлікту", - підкреслив глава МЗС ФРН.

При цьому він висловив сподівання, що всі спірні питання, що заважають переміщень сторін, зрештою, вдасться вирішити.