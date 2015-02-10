Порошенко заявив про численних поранених у Краматорську через обстріл "Торнадо"
13:49, 10 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко зазначає, що Внаслідок артудару по Краматорську поранено військовослужбовців та значну кількість цивільного населення.
Президент зазначив, що наразі є повідомлення про поранених військовослужбовців @IAargh
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу у парламенті.
Читайте такожБойовики обстріляли Краматорськ з артилерійських установок“25 хвилин тому система реактивного вогню “Торнадо” в Краматорську, був нанесений удар по Сармату, по нашому головному штабу Антитерористичної операції. Удар був нанесений по штабу, але другий залп потрапив по жилим кварталам Краматорська, який нібито зараз знаходиться в тилу”, - сказав Порошенко.
Президент зазначив, що наразі є повідомлення про поранених військовослужбовців та значну кількість поранених серед цивільного населення.
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