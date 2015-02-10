Відеозаписи артудару по Краматорську та його наслідків

За останніми даними департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації на 15.30, внаслідок обстрілу Краматорська сьогодні близько 12.30 загинули 7 людей, поранено 26 осіб, у тому числі - 10 військовослужбовців.

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