Порошенко вийшов з зали, де відбувається зустріч в «нормандському форматі» - ЗМІ
Президент України Петро Порошенко залишив залу, де проходить зустріч «нормандської четвірки» з участю президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.
Президент України Петро Порошенко залишив залу, де проходили переговори "нормандської" четвірки у вузькому складі, і піднявся на другий поверх Палацу незалежності в Мінську, передає РИА Новости.
В кімнату для переговорів, де проходить зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського" формату час від часу заходили члени делегацій для консультацій.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську стартували переговори в "нормандському форматі". На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.