ЗМІ оприлюднили основні пункти перемовин "четвірки" у Мінську

Інформацію з переговорів наводить The Telegraph. Відповідно до неї, Україна хоче, щоб лінія розмежування була такою, про яку домовлялися у вересні. Водночас Росія жадає, аби бойовики залишили собі завойовані території, пише Українська правда.

Щодо питання відведення техніки, то Росія досі наполягає, що в Україні немає ані її військових, ані техніки.

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Окрім того, Україна хоче відновити контроль над кордоном, щоб припинити потік зброї та бойовиків із РФ, проте Росія вважає, що ключові точки кордону повинні контролювати терористи.

Щодо автономії регіонам, які контролюють бойовики, то українська сторона стверджує, що може надати регіонам широку автономію, однак російська вимагає гарантій, а також зняття фінансової блокади на Сході.