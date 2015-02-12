Чалий про мінські переговори: Пішла боротьба нервів
03:24, 12 лютого 2015Політика
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Переговори в Мінську з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі триватимуть ще як мінімум 5-6 годин.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник глави адміністрації президента України Валерія Чалий, який теж перебуває в столиці Білорусі.
"Думаю, що у нас ще роботи годин 5-6. Як мінімум. Але без домовленості про безумовне припинення вогню, я вважаю, звідси не можна їхати. Пішла "боротьба нервів", - написав він.
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За його словами, сім годин делегації України, Росії, Німеччини та Франції працювали командами, тепер робота триває у форматі чотирьох лідерів (без радників).
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