Чалий про мінські переговори: Пішла боротьба нервів

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник глави адміністрації президента України Валерія Чалий, який теж перебуває в столиці Білорусі.

"Думаю, що у нас ще роботи годин 5-6. Як мінімум. Але без домовленості про безумовне припинення вогню, я вважаю, звідси не можна їхати. Пішла "боротьба нервів", - написав він.

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За його словами, сім годин делегації України, Росії, Німеччини та Франції працювали командами, тепер робота триває у форматі чотирьох лідерів (без радників).