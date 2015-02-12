За підсумками зустрічі в Мінську Меркель і Олланд можуть дати прес-конференцію

Як передає TF1 з посиланням на кореспондента LCI, "спільна прес-конференція Франсуа Олланда і Ангели Меркель може бути запланована вранці", пише РИА Новости.

Інші подробиці не повідомляються.

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В районі 7.00 ранку в четвер стало відомо, що журналістам, які висвітлюють саміт "нормандської четвірки" в Мінську, почали роздавати пулівські картки для проходу в зал, де може бути підписаний документ по врегулюванню в Україні за підсумками зустрічі. Незадовго до цього західних тележурналістів запросили в зал мінського Палацу незалежності, де може бути підписаний документ.