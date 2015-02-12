Олланд: Домовилися не про все, але це велике полегшення для Європи

Про це повідомляє BBC News.

Президент Франції після завершення чотиристоронніх переговорів назвав підсумки "серйозною справою", але, за його словами, "не про все сторони змогли домовитися".

Також він додав, що досягнуті в Мінську на переговорах глав країн "нормандської четвірки" домовленості є "великим полегшенням для Європи". Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд за підсумками саміту.

"Це серйозна надія, - сказав Олланд. - Це велике полегшення для Європи".

Разом з тим, французький лідер зазначив, що ще буде робота по втіленню в життя досягнутих угод. Франція і Німеччина будуть стежити за виконанням цих домовленостей, додав президент Франції.