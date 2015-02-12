Лукашенко заявив, що особисто підносив каву учасникам переговорів у Мінську

Про це повідомляє БЕЛТА.

Під час спілкування з журналістами Лукашенкові нагадали, що він обіцяв підносити каву учасникам переговорів по Україні, лише б вони домовилися, і запитали, чи робив він це під час нинішніх майже 16-годинних переговорів "нормандської четвірки".

"Так", - відповів Лукашенко.

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Відповідаючи на питання журналістів про те, чи зміг Лукашенко поспати вночі, він зазначив: "Як я можу спати?" "Як без боєприпасів може йти війна на мирному фронті? - образно висловився він. - Моє завдання було підносити боєприпаси вчасно. Тому я намагався виконувати свою функцію. Ви бачите, що в Мінську у нас все розподілено і кожен робить свою справу".

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів деякі подробиці перебування у Палаці Незалежності високих гостей. Зокрема, він повідомив, що світові лідери їли яєчню, сир, молочні продукти і пили каву.