Пушков про Мінськ: Все впирається у виконання угод, імовірні серйозні тертя

Про це написав глава Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков в Twitter.

Саміт в Мінську виконав своє завдання. Тепер усе впирається у виконання угод: дуже вірогідні серйозні тертя. Ключ - в імплементації. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) February 12, 2015

"Тепер усе впирається у виконання угод: дуже вірогідні серйозні тертя. Ключ - в імплементації", - додав він.

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Нагадаємо, раніше в Мінську завершилися переговори «нормандської четвірки» в Мінську, які тривали 16 годин. Президент РФ Володимир Путін вже заявив, що режим припинення вогню на Донбасі почне діяти з 00.00 15 лютого, відвід важких озброєнь для українських військ буде здійснюватися від сьогоднішньої лінії зіткнення, для бойовиків - від лінії, узгодженої 19 вересня в рамках Мінських домовленостей.