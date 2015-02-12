Потрібно підтримувати тиск на Росію і бойовиків для виконання Мінських угод - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції із президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Глава держави нагадав, що на досягнення нових домовленостей для припинення вогню і врегулювання ситуації на сході України пішло 17 годин важких переговорів.

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«Відразу ж після того, як угоду було підписано Тристоронньою контактною групою, підтримувані Росією терористи почали наступальну операцію. Саме тому життєво необхідним є для нас, для всіх нас, чинити тиск для того, щоб зберегти обіцянки щодо припинення вогню, виведення важкого озброєння, щодо негайного звільнення всіх заручників, виведення усіх іноземних військ і найманців з української території і закриття кордону, що є ключовим елементом для суверенітету моєї країни», - наголосив Порошенко.

Раніше президент УкраїниПетро Порошенко за підсумками переговорів у Мінську заявив, що соцвиплати на Донбасі відновляться після проведення там виборів.