Декларована в Мінських угодах амністія непокоїть голандських депутатів

Про це повідомляє голандський ресурс DutchNews.

Зокрема, депутат партії Християнсько-демократичний заклик (CDA) Пітер Омцігт (Pieter Omzigt) заявив, що його партія бажає знати, що означають Мінські угоди для розслідування катастрофи, а депутат робітничої партії Міхіель Сервас (Michiel Servaes) наголосив, що будь-які обмеження розслідування аварії літака через мирні угоди є неприпустимими.

Читайте такожОпубліковано повний текст документа "нормандської четвірки"Міністр закордонних справ Голландії Берт Кундерс (Bert Koenders) повідомив, що не має достатньої обізнаності щодо проголошеної в угодах амністії.

"Головне для Голандії - це щоб злочинців доставили до суду і покарали", - зазначив міністр.

У підсумковому документі, підписаному вночі учасниками Тристоронньої контактної групи в Мінську, є пункт про амністію, що зобов'язує сторони "забезпечити помилування і амністію шляхом введення в чинність закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України".