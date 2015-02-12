ОБСЄ готова надіслати спостерігачів на Донбас для спостереження за проведенням місцевих виборів

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, директор БДІПЛ/ОБСЄ Майл Лінк сьогодні повідомив, що його офіс готовий спостерігати за місцевими виборами на Донбасі, які можуть бути проведеними як частина умов сьогоднішніх Мінських домовленостей про припинення вогню на сході України.

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”БДІПЛ готове розмістити спостерігачів на схід України як тільки спеціальні умови для проведення місцевих виборів будуть розроблені”, - наголосив Лінк.

За його словами, повинна бути впевненість в результаті цих виборів, якщо сьогоднішні домовленності будуть повністю реалізовані, і саме неупереджене і професійне спостереження за виборами може бути важливим фактором в забезпеченні цієї впевненості.

Також нагадується, що БДІПЛ направляла спостережні місії в Україну для дострокових президентських та парламентських виборів в 2014 році.

Місцеві вибори у відповідності до сьогоднішніх Мінських домовленостей, можуть стати 12 за рахунком виборчою кампанією, в спостереженні якої буде брати участь офіс, починаючи з 1998 року.