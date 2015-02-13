Коморовський: Європейське майбутнє України залежить від реалізації реформ



Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це у Варшаві заявив президент Польщі Броніслав Коморовський.

”Майбутнє України значною мірою залежить та залежатиме від реалізації реформ всередині країни”, - сказав він, зауваживши, що український парламент нещодавно ухвалив цілий пакет необхідних законів.

Коморовський висловив сподівання, що Україна швидко реалізуватиме реформи у різних сферах, і запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну у її прагненні стати членом ЄС.

Читайте такожКоморовський заявив, що не вважає перспективу миру в Україні близькою

”Польща послідовно підтримувала й підтримуватиме її проєвропейський курс. Цей проєвропейський курс полягає як у пошуках можливостей завершення воєнного конфлікту (на Донбасі), так і в підтримці реформ”, - наголосив він.

Коморовський також відзначив, що фінансова допомога західних держав стане тією ”відчутною” допомогою, котра допоможе українцям реформувати свою державу у нинішній складній ситуації.