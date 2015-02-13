Коморовський: Європейське майбутнє України залежить від реалізації реформ
Європейське майбутнє України залежить не лише від успішного врегулювання конфлікту на Донбасі, а й від результатів проведення необхідних для європейської інтеграції реформ.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це у Варшаві заявив президент Польщі Броніслав Коморовський.
”Майбутнє України значною мірою залежить та залежатиме від реалізації реформ всередині країни”, - сказав він, зауваживши, що український парламент нещодавно ухвалив цілий пакет необхідних законів.
Коморовський висловив сподівання, що Україна швидко реалізуватиме реформи у різних сферах, і запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну у її прагненні стати членом ЄС.
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”Польща послідовно підтримувала й підтримуватиме її проєвропейський курс. Цей проєвропейський курс полягає як у пошуках можливостей завершення воєнного конфлікту (на Донбасі), так і в підтримці реформ”, - наголосив він.
Коморовський також відзначив, що фінансова допомога західних держав стане тією ”відчутною” допомогою, котра допоможе українцям реформувати свою державу у нинішній складній ситуації.