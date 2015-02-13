Магера розповів, коли на Донбасі можуть відбутися вибори

Про це в ефірі ТСН заявив заступник глави ЦВК Андрій Магера.

"Засади ОБСЄ передбачають, що мають бути дотримані засади виборчого права - таємне голосування, вільні вибори", - наголосив він.

Він також наголосив, що проведення вільних виборів на Донбасі в першу чергу буде залежати від ватажків так званих самопроголошених республік, які повинні належним чином поводити себе і вжити заходів, аби жителі відповідних громад Донецької та Луганської областей змогли вільно взяти участь у голосуванні.

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"Коли відбудуться вибори - буде залежати не від ватажків "ДНР" та "ЛНР", а все ж таки від української влади, від того, коли буде прийняте подібне рішення, на основі якого закону це відбуватиметься, але необхідна передумова прийняття цього закону і проведення виборів як таких", - додав Магера.

Водночас він заявив, що автономний статус частини Донбасу може бути визначений лише шляхом внесення змін до Конституції.

"Це може бути доповнення 10-го розділу окремими додатковими статтями, або доповнення нового розділу Конституції, але це також дві сесії парламенту. - 1-а сесія зараз, і потім вереснева, прийняття не менше, ніж 300 голосів", - резюмував Магера.