Жителям окупованого Севастополя видають краснодарські закордонні паспорти

Зокрема, про це повідомляють на інтернет-форумах городяни, які вже отримали такі документи, пише Крим.Медіа.

"Приїхав в 3 ранку, був десятим. Скачав анкету з сайту і заповнив. Прийшов о 9 ранку, в 11 вже подав документи. Мито 3500 рублів, паспорт Краснодарського краю", - написав один з користувачів міського інтернет-форуму.

В управлінні ФМС Росії по Севастополю виданню підтвердили, що видають закордонні паспорти з кодом Краснодарського краю.

Читайте такожЧерез маніпуляцій Росії з кодами Севастополь залишився без стаціонарного зв'язку з іншою УкраїноюЗа даними відомства, охочих отримати закордонні паспорти приймають щопонеділка з 10:00 до 13:00 та з вівторка по п'ятницю з 9:00 до 13:00. Документи можуть подати тільки громадяни РФ, прописані в Севастополі.

У лютому в Севастополі почали оформляти російські закордонні паспорти.