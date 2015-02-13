Завтра відбудеться засідання уряду
20:44, 13 лютого 2015Політика
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Завтра,14 лютого, о 10:30 під головуванням Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання Уряду.
14 лютого відбудеться засідання уряду / Фото УНІАН
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
У повідомленні зазначається, що місце проведення: будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд. Вхід тільки за паспортами.
Читайте такожУряд завтра розгляне проект змін до держбюджетуАкредитація ЗМІ здійснюється до 9-00 14 лютого за телефонами: 256-62-48, 256-67-11 та ел. адресою: gerasimova@kmu.gov.ua, підкреслюється в повідомленні.
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