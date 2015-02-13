Завтра відбудеться засідання уряду

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У повідомленні зазначається, що місце проведення: будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд. Вхід тільки за паспортами.

Читайте такожУряд завтра розгляне проект змін до держбюджетуАкредитація ЗМІ здійснюється до 9-00 14 лютого за телефонами: 256-62-48, 256-67-11 та ел. адресою: gerasimova@kmu.gov.ua, підкреслюється в повідомленні.