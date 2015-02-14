МЗС РФ: Україна спотворює Мінські угоди, бойовики, які не визнають їх, - ні

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ.

"Офіційні представники української сторони в особі Міністра закордонних справ України П. А. Клімкіна, а також деяких західних держав, зокрема США, по суті, солідаризувалися з думкою радикальних націоналістів у Верховній Раді і стали спотворювати зміст Мінських домовленостей, ставлячи під сумнів реалізацію конкретних положень схваленого лідерами Росії, Німеччини, Франції та України документа", - йдеться в заяві.

Читайте такожЗахарченко заявляє про невизнання Мінських угод, бойовики ведуть безперервний вогонь по Дебальцеве - РНБОТакож Росія поставила Україні в приклад "відповідальне ставлення до виконання прийнятих на себе зобов'язань" бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Між тим, за повідомленнями ЗМІ, лідер бойовиків ДНР Захарченко заявив, що в Мінських угодах не було "ні слова про Дебальцеве", і що вогонь в районі плацдарму припиняти не будуть. а також оприлюднив претензії на всю територію Донецької області, пише Інтерфакс

Представник бойовиків "ЛНР" Олександр Карякін також заявив про невизнання визначеної мінськими угодами лінії розмежування сторін, пише РИА Новости.

"Ми заявляли про те, що Луганська народна республіка повинна бути в адміністративних межах колишньої Луганської області. 11 травня (на референдумі) люди сказали своє слово. І це слово треба пам'ятати", - сказав він.