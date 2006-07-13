Депутати БЮТ вимагають від Президента розпуску ВР і повторних виборів

Депутати Блоку Юлії Тимошенко у Одеській та Волинській обласних радах, Львівській міській раді, а також Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Тернопільської обласної ради прийняли ряд звернень до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою розпустити діючу Верховну Раду та призначити повторні вибори.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Зокрема, Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Тернопільської облради констатує, що “у зв’язку з останніми подіями у Верховній Раді України політична ситуація в Україні різко загострилася. Прикриваючись лозунгами так званої широкої антикризової коаліції, Партія регіонів, КПУ, а також частина Соціалістичної партії України, що примкнула до них, почали наступ на завоювання Помаранчевої революції”.

Голова Волинської обласної ради Анатолій ГРИЦЮК під час прес-конференції озвучив «Звернення лідерів обласних партійних організацій до Президента України щодо політичної ситуації, що склалася в державі після антиконституційних дій голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА». У зверненні до Президента України наголошується: «У цей кризовий момент закликаємо Вас проявити рішучість, взяти на себе всю повноту відповідальності, виконати свої обов’язки та вжити негайних заходів для збереження Української державності, використавши надане Конституцією України право, припинити повноваження ВРУ та оголосити проведення нових парламентських виборів протягом 2006 року».

Керівник фракції БЮТ в Одеській обласній раді Віталій БАРВИНЕНКО заявив, що "так звана "антикризова коаліція" грубо порушила Регламент Верховної Ради і Конституцію України". "А в зв`язку з тим, що Конституційний Суд не може приступити до виконання своїх обов`язків, БЮТ звертається із закликом до Президента розпустити парламент, який не був здатний утворити демократичну коаліцію", - сказав В.БАРВИНЕНКО.

Депутати БЮТ у Львівській міській раді наголошують на тому, що «останні події у парламенті засвідчили, що в Україні сьогодні здійснюється спроба антидемократичного перевороту.” “Нещодавно ми стали свідками цинічної зради одного з учасників Коаліційної угоди та утворення так званої «антикризової» парламентської більшості, куди увійшли Партія регіонів, КПУ та СПУ", - йдеться у зверненні депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня БЮТ оголосив безстрокову всеукраїнську акцію з вимогою негайного розпуску парламенту.