Сергєєв: Радбез ООН проводить консультації за проектом резолюції щодо ситуації в Україні
22:09, 15 лютого 2015Політика
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Глава представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв повідомив, що члени Ради безпеки ООН проводять консультації з проекту резолюції щодо ситуації в Україні.
Reuters
Про це він написав у Twitter.
"Тривають консультації щодо "колективного" проекту резолюції РБ ООН щодо України. До російського проекту є багато зауважень", - повідомив Сергєєв.
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За його словами, "порожній проект резолюції РБ ООН щодо України нам не потрібен".
"Працюємо над його наповненням", - зазначив глава представництва.
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