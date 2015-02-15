Сергєєв: Радбез ООН проводить консультації за проектом резолюції щодо ситуації в Україні



Про це він написав у Twitter.

"Тривають консультації щодо "колективного" проекту резолюції РБ ООН щодо України. До російського проекту є багато зауважень", - повідомив Сергєєв.

Читайте такожРадбез ООН збереться на екстрене засідання по Україні

За його словами, "порожній проект резолюції РБ ООН щодо України нам не потрібен".

"Працюємо над його наповненням", - зазначив глава представництва.