На Донбасі є порушення режиму припинення вогню, але спокійніше, ніж в останні дні - Клімкін

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Він зазначив, що «в нас є порушення припинення вогню, ми маємо проблеми з доступом спостережної місії ОБСЄ, зокрема, і до Дебальцевого».

За словами міністра, загалом порівняно з останніми днями і тижнями «це дійсно зовсім інша ситуація».

Читайте такожЗа день бойовики понад 60 разів обстріляли позиції сил АТО – прес-центр

Клімкін наголошує, що «не може бути одностороннього припинення вогню, як ми робили декілька місяців тому, коли наші герої, наші воїни гинули», не може бути одностороннього відведення важкої артилерії.

«Це все має відбуватися дуже чітко, синхронно, скоординовано і під контролем ОБСЄ» - наголосив міністр.

Він підкреслив, що «нам потрібна міжнародна присутність в Донецьку, Луганську, нам потрібно розширити присутність спостережної місії, щоб місія бачила де є російські війська, де є російська техніка».