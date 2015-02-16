Цього тижня позачергового засідання Ради не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 14 лютого схвалив на своєму засіданні законопроект про зміни до державного бюджету на 2015 рік, узгоджені з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожРада має розглянути зміни до бюджету не пізніше 25 лютогоПрем’єр-міністр Арсеній Яценюк тоді заявив, що уряд подасть цей законопроект на реєстрацію в парламент 16 лютого, а розглядати його необхідно на позачерговому засіданні Верховної Ради орієнтовно 25 лютого. (УНІАН: згідно з календарним планом роботи ВР, наступний пленарний тиждень у народних депутатів 3-6 березня).