Луценко: верхівка СПУ зрадила своїй історії, своїм принципам боротьби з олігархами

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що остаточно припинив членство в Соціалістичній партії України і назвав вступ СПУ в антикризову коаліцію «зрадою верхівки партії».

Про це він сказав сьогодні в ефірі каналу 1+1.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що в перший день свого призначення на посаду міністра внутрішніх справ він призупинив своє членство у Соціалістичній партії.

За його словами, це була вимога закону і елементарні моральні принципи для будь-якого представника силових органів.

В той же час він зауважив, що нинішня ситуація вимагає від нього певних моральних оцінок. «Я вважаю, що сьогодні ми є свідками політичної кризи в суспільстві, власне, спроби реваншу кучмістів в українському політикумі», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО назвав вступ соціалістів до антикризової коаліції “зрадою верхівки СПУ, яка зрадила своїй історії, своїм принципам боротьби з олігархічними кланами і стала на бік одного з цих кланів”.

«Сьогодні мої колеги, мої друзі по спільній 15-річній боротьбі з олігархією в Україні голосують і братаються разом з КІВАЛОВИМ, ЧЕЧЕТОВИМ, із ЗАСУХОЮ і іншими діячами кучмізму», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Тому він в цій ситуації переконаний, що це вже не демократичний соціалізм, а «олігархічний сицилізм» - лише так можна охарактеризувати дії партії.

Саме тому Ю.ЛУЦЕНКО прийняв рішення остаточно вийти з СПУ, залишаючись дуже вдячним їй за 15 років спільної боротьби під час акцій “Україна без Кучми» і під час Помаранчевої революції.

В той же час він сказав, що не знає, скільки ще соціалістів прийняли таке ж рішення, але сподівається, що це зробили всі, хто вірить в ідеали, які проголошувались соціалістами на всіх майданах України. «Але скільки, я не збираюсь організовувати і підбурювати, це їхнє власне право, я особисто вийшов, бо хочу зранку дивитись в дзеркало, вірячи самому собі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він вийти на Майдан, міністр зауважив, що він і надалі готовий працювати міністром і забезпечувати право будь-якої людини в Україні на відстоювання своїх політичних переконань.