Шокін: підстав для затримання Ахметова немає, хто наступний - не скажу
Генпрокурор України Віктор Шокін на даний момент не бачить підстав для затримання олігарха Ріната Ахметова.
Про це новопризначений Генпрокурор заявив на брифінгу 16 лютого, коментуючи ймовірну причетність Ахметова до пропонування хабаря у сумі до 25 млн доларів захисникам Щастинської ТЕС - батальйону "Айдар" - за те, щоб вони припинили охорону об'єкту, пише Українська правда.
"На даний момент для цього (затримання) підстав немає", - зазначив Шокін.
Читайте такожДля затримання Єфремова СБУ і ГПУ провели "цікаву спецоперацію" - ШокінВін також не повідомив прізвищ колишніх та нинішніх висопосадовців, яких перевіряють на причетність до фінансування або пропагування сепаратизму, але запевнив, що ніхто з них - у разі наявності доказів - не уникне відповідальності.
"Хто наступний - не скажу. Але ви це побачите, і дуже скоро", - пообіцяв Шокін.