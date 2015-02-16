Шокін: підстав для затримання Ахметова немає, хто наступний - не скажу

Про це новопризначений Генпрокурор заявив на брифінгу 16 лютого, коментуючи ймовірну причетність Ахметова до пропонування хабаря у сумі до 25 млн доларів захисникам Щастинської ТЕС - батальйону "Айдар" - за те, щоб вони припинили охорону об'єкту, пише Українська правда.

"На даний момент для цього (затримання) підстав немає", - зазначив Шокін.

Читайте такожДля затримання Єфремова СБУ і ГПУ провели "цікаву спецоперацію" - ШокінВін також не повідомив прізвищ колишніх та нинішніх висопосадовців, яких перевіряють на причетність до фінансування або пропагування сепаратизму, але запевнив, що ніхто з них - у разі наявності доказів - не уникне відповідальності.

"Хто наступний - не скажу. Але ви це побачите, і дуже скоро", - пообіцяв Шокін.