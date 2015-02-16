У Києві розпочався суд над Єфремовим (фото)
18:05, 16 лютого 2015Політика
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Печерський суд Києва обирає запобіжний захід для затриманого 14 лютого екс-депутата ПР Олександра Єфремова.
Єфремов у суді/ Фото УНІАН
Перед судовим засіданням він заявив, що не бачить причин для затримання, пише сайт Сегодня.
"Як я розумію, слова, сказані мною при голосуванні одного законопроекту, могли вплинути на рішення лічильної комісії", - сказав Єфремов.
Читайте такожЄфремову можуть висунути додаткові звинувачення - ГПУВін зазначив, що це (затримання - ред.) пов'язано з голосуванням одного із законопроектів 16 січня 2014 року.
Підтримати Єфремова в суд прийшли Тетяна Бахтєєва і Михайло Добкін.
Єфремов вже встиг заявити судді, що поняття "українець" не існує, пише в Твіттері журналістка Інсайдер Катерина Аврамчук.
Суддя: Ви українець? Єфремов: Зараз немає такого поняття Фото: Alyona Shevchuk pic.twitter.com/OUW31uV5Mn
- Kateryna Avramchuk (@avramchuk_katya) February 16, 2015
У Києві судять Єфремова
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