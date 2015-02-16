У Києві розпочався суд над Єфремовим (фото)

Перед судовим засіданням він заявив, що не бачить причин для затримання, пише сайт Сегодня.

"Як я розумію, слова, сказані мною при голосуванні одного законопроекту, могли вплинути на рішення лічильної комісії", - сказав Єфремов.

Читайте такожЄфремову можуть висунути додаткові звинувачення - ГПУВін зазначив, що це (затримання - ред.) пов'язано з голосуванням одного із законопроектів 16 січня 2014 року.

Підтримати Єфремова в суд прийшли Тетяна Бахтєєва і Михайло Добкін.

Єфремов вже встиг заявити судді, що поняття "українець" не існує, пише в Твіттері журналістка Інсайдер Катерина Аврамчук.