У Раді пропонують заборонити українським військовим в АТО смартфони та планшети

Автор документа - народний депутат Ірина Фриз («Блок Петра Порошенко»). Про це повідомляє Апостроф.

Мобілками і "гаджетами" пропонують заборонити користуватися під час несення добового наряду, на навчальних заняттях, бойовому чергуванні, а також при переміщенні військ, під час бойового зіткнення, на території полігонів можна буде їх використовувати тільки з дозволу командира підрозділу. Крім того, під «табу» потрапляє використання функції геолокації.

Щоб контролювати використання пристроїв, пропонується вилучати у бійців батареї живлення з мобільних телефонів і планшетів. Причому зазначено, що командир може видати батарею тільки "в певних зонах чи після звільнення із розташування військової частини". Така зона для користування мобільними телефонами, смартфонами і планшетами повинна бути розміщена на відстані не менше 300 метрів від краю місця розташування частини.

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«Російські підрозділи радіоелектронної боротьби ведуть активний моніторинг радіопростору і використовують дані геолокаціі, які передають мобільні пристрої, особливо смартфони, як координати для наведення систем РСЗВ і артилерії. Також існують факти наведення вогневих систем по випромінюванню звичайних телефонів. Величезне число фактів поразки наших підрозділів, особливо на марші, могли стати результатом використання або фонової роботи мобільних телефонів», - написала у себе в Facebook автор законопроекту, народний депутат Ірина Фриз.

За її словами, даний документ погоджений з Міноборони.