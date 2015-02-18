МЗС: внесення Росією проекту резолюції РБ ООН щодо України є "верхом цинізму"

Про це йдеться в коментарі МЗС у зв’язку зі схваленням Радою Безпеки ООН резолюції 2202 (2015) та заяви щодо ситуації на Донбасі.

У коментарі йдеться, що в Україні вітають одностайне схвалення Радою Безпеки ООН 17 лютого 2015 резолюції 2202 (2015) про ситуацію на сході України.

"У першій з початку російської агресії проти України резолюції Рада Безпеки ООН схвалила «Комплекс заходів з імплементації Мінських угод» та привітала Декларацію лідерів України, РФ, Франції та Німеччини на підтримку «Комплексу заходів», схваленого 12 лютого 2015 р. у Мінську. РБ ООН закликала всі сторони до повного виконання «Пакету заходів», включно з передбаченим ним припиненням вогню", - зазначають в МЗС.

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"Важливим елементом вбачаємо зафіксоване в резолюції підтвердження відданості лідерів країн Нормандської четвірки, у т.ч. Президента РФ, імплементації Мінських угод, включно з Мінським Протоколом від 5 вересня 2014 р. і Мінським Меморандумом від 19 вересня 2014 р., підписантом яких є і Росія. На цьому тлі верхом цинізму виглядає внесення такого проекту резолюції саме Російською Федерацією, яка грубо порушує свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.", - йдеться в коментарі.

"Сьогодні усі держави світу є свідками брутального наступу на Мінські домовленості. Скориставшись дотриманням українською стороною режиму припинення вогню, терористи за підтримки Росії нарощують наступальну операцію в районі Дебальцевого. Російська сторона послідовно блокує виконання місією СММ ОБСЄ свого мандату щодо моніторингу ситуації. Продовжується постачання Росією зброї на територію України", - зазначають в МЗС.

Українські дипломати вітають "невідкладну реакцію Ради Безпеки ООН, яка у своїй Заяві ще до голосування за резолюцію, висловила стурбованість триваючими атаками на Дебальцеве".