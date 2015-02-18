Порошенко скликає вечірнє засідання РНБО
12:30, 18 лютого 2015Політика
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У середу, 18 лютого, в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Незабаром буде оприлюднено заяву Порошенка / Twitter Петро Порошенко
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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Тим часом, повідомлялося, що сили АТО почали виводити війська з Дебальцевого. Про це повідомляє народний депутат, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.
У той же час, бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ та іноземних журналістів у Дебальцеве, щоб вони не зафіксували факти обстрілів і штурмів позицій українських військових.
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