Порошенко скликає вечірнє засідання РНБО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Тим часом, повідомлялося, що сили АТО почали виводити війська з Дебальцевого. Про це повідомляє народний депутат, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

У той же час, бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ та іноземних журналістів у Дебальцеве, щоб вони не зафіксували факти обстрілів і штурмів позицій українських військових.