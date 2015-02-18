Суд розпочав засідання у справі Єфремова, екс-главі ПР висунули нові звинувачення

17 лютого Генеральна прокуратура повідомила колишньому народному депутату, екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді масової загибелі людей.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, Печерським районним судом Києва сьогодні буде розглянуто клопотання слідчого ГПУ про застосування до Єфремова безальтернативного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

у ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді за так звані «диктаторські закони», Генеральною прокуратурою 14 лютого 2015 року Єфремову було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Валентин Наливайченко, зазначав, що зараз зусилля СБУ і МВС сконцентровані на тому, щоб Олександр Єфремов не уникнув правосуддя і з'являвся на виклики Генпрокуратури.