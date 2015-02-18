Обвинувачення наполягає на закритому режимі засідання суду над Єфремовим

Про це повідомляє «Апостроф».

Прокурор мотивував своє клопотання тим, що в матеріалах справи міститься секретна інформація. Разом з тим, сам підсудний та його адвокат висунули протест проти цього клопотання.

"Мені нема чого приховувати. Справу побудовано на моїх висловлюваннях під час публічних виступів - в цьому немає нічого секретного", - заявив Єфремов в залі суду.

Суддя Оксана Царевич пішла до дорадчої кімнати для ухвалення рішення по цьому клопотанню.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

Пізніше за Єфремова було внесено заставу і він вийшов на свободу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що місцезнаходження Єфремова - під повним контролем МВС і СБУ. 18 лютого Єфремов повідомив перед допитом у Генпрокуратурі, що ГПУ оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту.