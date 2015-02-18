Порошенко запропонує створити при РНБО воєнний кабінет
22:06, 18 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні запропонує на засіданні Ради безпеки і оборони України створити воєнний кабінет.
Порошенко запропонує створити при РНБО воєнний кабінет / Twitter Петр Порошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.
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”Сьогодні я буду пропонувати вам затвердити для оперативного обговорення і рішення про так званий воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони. Включити це в положення про Раду національної безпеки і оборони і забезпечити ефективну координацію дій, що стосується безпосередньо питань оборони і безпеки країни”, - наголосив Порошенко.
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