Порошенко запропонує створити при РНБО воєнний кабінет

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.

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”Сьогодні я буду пропонувати вам затвердити для оперативного обговорення і рішення про так званий воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони. Включити це в положення про Раду національної безпеки і оборони і забезпечити ефективну координацію дій, що стосується безпосередньо питань оборони і безпеки країни”, - наголосив Порошенко.