У Мінську Росія вимагала встановити режим припинення вогню через 20 днів - Порошенко

00:06, 19 лютого 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час мінських переговорів у ”нормандському форматі” росіяни вимагали встановити режим припинення вогню через 20 днів.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО. 

Глава держави нагадав, що під час переговорів у ”нормандському форматі” в ніч на 12 лютого за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в Мінську, ключовим предметом обговорення було досягнення домовленостей про припинення вогню.

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”Спочатку ми отримали дуже дивну пропозицію, щоб припинення вогню розпочалося через 20 діб. Тобто фактично три тижні українці мали б вмирати під кулями російських найманців і Україна мала би платити надзвичайно високу ціну”, - наголосив Порошенко.

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