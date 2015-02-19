У Мінську Росія вимагала встановити режим припинення вогню через 20 днів - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.

Глава держави нагадав, що під час переговорів у ”нормандському форматі” в ніч на 12 лютого за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в Мінську, ключовим предметом обговорення було досягнення домовленостей про припинення вогню.

Читайте такожПорошенко запропонує РНБО обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН

”Спочатку ми отримали дуже дивну пропозицію, щоб припинення вогню розпочалося через 20 діб. Тобто фактично три тижні українці мали б вмирати під кулями російських найманців і Україна мала би платити надзвичайно високу ціну”, - наголосив Порошенко.