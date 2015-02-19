РНБО ухвалила рішення про перегрупування підрозділів армії по новій лінії зіткнення



Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Розглянуті комплексні заходи щодо посилення безпеки нашої держави, що стосується завдань і Генерального штабу і Міністерства оборони щодо перегрупувань наших Збройних сил, наших військових формувань, враховуючи фактично нову лінію зіткнення, яка сьогодні існує і посилення активної оборони, враховуючи також ті провокації, які були і на превеликий жаль, які можна прогнозувати, зокрема не тільки не припинення вогню, але і посилення терористичної загрози", - наголосив Турчинов.

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Секретар РНБО нагадав, що завжди, коли спостерігалося зменшення військових дій з української сторони, одночасно завжди зростала терористична активність російсько-терористичних угруповань.

"Саме тому відпрацьовано детально рішення, яке стосується комлексних заходів саме в питаннях антитерористичної діяльності", - зазначив він.

За його словами, Кабінет Міністрів України та Служба безпеки України повинні відпрацювати нове положення про єдину державну систему запобігання, реагування, припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків.

"Фактично ця система передбачає три рівні загрози. Це синій - підвищений, помаранчевий - високий, червоний - критичний. Критерії їх ідентифікації, їх оцінки, а також заходів, які будуть вживатися автоматично всіма суб'єктами виконавчої влади, суб'єктами територіальної оборони та цивільного захисту", - розповів Турчинов.