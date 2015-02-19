РНБО дозволила іноземним військовим брати участь у навчаннях в Україні



Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Секретар РНБО розповів про ухвалення рішення щодо плану проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території нашої держави, а також участь української армії у навчаннях поза межами України у 2015 році. "І допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2015 році до участі у багатонаціональних навчаннях", - відзначив Турчинов.

Читайте такожРНБО ухвалила рішення про перегрупування підрозділів армії по новій лінії зіткнення

У цьому зв'язку він роз'яснив, що до цього рішення додається план реалізації цих навчань. "Це багатонаціональні підрозділи, які будуть представляти різні країни, безумовно це в першу чергу країни, які входять до блоку НАТО. Це країни, наші стратегічні партнери і разом з їхніми Збройними силами, Збройними силами України, нашими військовими формуваннями - будуть відпрацьовані нові форми ведення сучасних бойових дій", - зазначив Турчинов.

Також за його словами, мова йде про взаємодію при відбитті будь-якої агресії.