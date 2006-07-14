Через Калашникова Чорновіл відмовляється від політичної діяльності

Народний депутат від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ в ефірі "5 каналу" заявив, що наполягатиме на виключенні з Партії регіонів народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА через його вчинок щодо журналістів СТБ.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, “те, що сталося, і те, що ця людина зробила, цей бруд, цей випад проти журналістів для мене є річ настільки неприйнятна, що зараз поки що, на ці перші дні я просто відмовляюся від політичної діяльності і я відмовляюся від будь-яких коментарів”.

Він зазначив, що наполягатиме на тому, щоб “партія розібралася зі своїм членом, позбулася такого члена, який пішов на такі речі, які ні в одній країні світу не сприймаються”.

Т.ЧОРНОВІЛ також повідомив, що два дні тому він отримав “певні матеріали, певну інформацію” щодо О.КАЛАШНИКОВА, яку він хоче перевірити. “Якщо вона підтвердиться, я поставлю питання руба, як Анна ГЕРМАН - або він буде виключений з партії, фракції, або я покладу свій мандат”, - заявив Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня група депутатів-“регіоналів”, серед яких був О.КАЛАШНИКОВ, силоміць відібрала касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. Міліція веде перевірку цього факту. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що є підстави для порушення кримінальної справи за фактом нападу на журналістів СТБ. «Я впевнений, що є підстави для таких дій і є підстави для кримінальної відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналістів, і міліція зробить все необхідне, аби ці матеріали були в прокуратурі в найближчий час», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.