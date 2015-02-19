Річниця Революції Гідності: СБУ закликає до пильності та уважності

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє прес-служба СБУ.

Служба безпеки спільно з Міністерством внутрішніх справ України, громадськими активістами, майданівськими організаціями, зокрема Самообороною Майдану, буде на всіх масових акціях заради безпеки кожного громадянина.

«Ми дуже просимо громадян бути пильними, уважними», - підкреслив він.

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Наливайченко закликав повідомляти на телефон гарячої лінії СБУ (0-800-501-482 callcenter@ssu.gov.ua) про всі підозрілі предмети, підозрілу активність можливих провокаторів, будь-які спроби провокацій, протиправних дій проти учасників акцій тощо.

За його словами, ми живемо в непростий час і не можемо виключати, що ворог спробує використати масові зібрання українців у своїх злочинних цілях.

«Для нас дуже важливо, щоб агентура, яка залишилась, не використала свої цинічні, кримінальні можливості для того, аби підірвати громадський спокій», - зауважив голова СБУ.