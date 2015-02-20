Наливайченко: снайперами-іноземцями на Майдані керував Сурков

Про це глава СБУ заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Наливайченко повідомив, що дану інформацію на допитах повідомили співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа".

"Вони дали конкретні свідоцтва про місцезнаходження іноземних снайперських груп, які цілилися і в мітингувальників..., і в співробітників Міністерства внутрішніх справ", - сказав він.

Наливайченко підкреслив, що правоохоронці мають документальне підтвердження їхньої протиправної діяльності в Україні.

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"В рамках цього провадження є посади, прізвища, копії паспортів, дати їх в'їзду-виїзду, яким зв'язком вони користувалися, в яких приміщеннях знаходилися, як радник президента Путіна Сурков ними керував у Києві...", - сказав він.

Наливайченко також зазначив, що три групи співробітників Федеральної служби безпеки Росії приїжджали до Києва в грудні 2013 - лютому 2014 року і здійснювали організацію та планування розгону активістів Євромайдану.

Крім того, він підкреслив, що велика кількість правоохоронців і співробітників СБУ виявилися зрадниками і співробітниками іноземних спецслужб.

Зокрема, колишній керівник СБУ в Криму Петро Зима виявився співробітником ФСБ і допомагав Росії здійснювати анексію півострова.

Всього наразі у державній зраді підозрюються близько 100 колишніх співробітників СБУ, 10 з яких заарештовано.