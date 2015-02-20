Британія може змінити позицію щодо надання летальної зброї Україні – МЗС

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд в Іспанії.

За його словами, Британія вважає, що конфлікт в Україні може бути вирішений лише політичним шляхом, прийнятного воєнного вирішення немає. Але, сказав міністр, Лондон «залишає за собою право і можливість переглянути таку позицію».

Водночас Гаммонд звернув увагу, що Росія та її президент Володимир Путін поводяться дедалі агресивніше, і не тільки в Україні, а й в інших місцях, і «випробовують оборону НАТО». Він висловив сподівання, що Кремль «дуже добре усвідомлює різницю» між державами Балтії, які є членами НАТО і Євросоюзу, та Україною, яка не є членом цих об’єднань.

Читайте такожОбама ще не вирішив, чи варто надати Україні летальну зброю «Важливо за кожної можливості твердо нагадувати Кремлю, що навколо країн НАТО, захищених гарантією колективної безпеки за статтею 5 (Вашингтонського договору про створення НАТО), існує «червона лінія», – наголосив Гаммонд.

Раніше міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон заявив, що РФ становить «реальну й безпосередню загрозу» для Естонії, Латвії та Литви і що НАТО готується дати відсіч можливому нападу Росії на ці три держави Балтії. Міністр додав, що його непокоять плани Путіна і те, як він «випробовує НАТО».

Росія в останні місяці різко наростила військову активність поза своєю територією, у першу чергу на півночі та сході Європи. У відповідь на ці дії та на агресію Росії в Україні НАТО зміцнює сили на своїх східних кордонах.