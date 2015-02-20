Перший етап чергової хвилі мобілізації виконано вже на 80%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко.

“Сьогодні ми фактично пройшли третину часу, визначеного на мобілізацію. Із 90 днів сьогодні минає 30. Заходи, що заплановані були на 3 місяці, виконані на 80% щодо поставки мобілізаційних ресурсів у війська. 100% проведено оповіщення, 94% пройшли медичний огляд і придатні для проходження військової служби за станом здоров'я”, - сказав Галушко.

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Як повідомляв УНІАН, перша хвиля цьогорічної мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягає понад 60 тис. осіб.

Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.