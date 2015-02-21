Печерський районний суд взяв під варту Чечетова до 14 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Печерського суду Олеся Батрин задовольнила клопотання прокуратури про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави.

У відповідній ухвалі суду йдеться про те, що Чечетов або інша особа можуть внести заставу і в такому разі екс-нардепа буде звільнено з-під варти.

Однак на нього буде накладено певні обмеження. Зокрема, Чечетов зобов'язаний буде носити електронний пристрій, який контролюватиме його пересування.

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Також Чечетову заборонено спілкуватися з народними депутатами 7 скликання і працівниками апарату Верховної Ради.

Це судове рішення може бути оскаржене в суді вищої інстанції протягом 5 днів

Правоохоронці взяли під варту Чечетова у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, у Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від Партії регіонів Михайлу Чечетову.

Прокурор Валерій Зимогляд вимагає обрати як запобіжний захід взяття під варту або заставу в розмірі 4105 мінімальних зарплат (5 млн грн).

У свою чергу Чечетов у суді заявив, що 16 січня 2014 року не займався підрахунком голосів під час голосування руками.

Сьогодні в Генпрокуратурі заявили про вручення колишньому нардепу від Партії регіонів Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення законів 16 січня 2014 року.

”Щодо ухвалення ”драконівських” законів 16 січня, то сьогодні повідомлено про підозру одному з представників Лічильної комісії – Чечетову, буде вирішуватись питання про обрання йому запобіжного заходу”, - заявив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.